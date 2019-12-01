Sistema Michoacano de Radio y Televisión tendrá nueva identidad visual en abril

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 14:35:06

Morelia, Michoacán, a 16 de marzo de 2026.— El director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV), Benjamín Mendoza, anunció que a mediados de abril se presentará una nueva imagen institucional para el medio público, buscando establecer una identidad que perdure más allá de los cambios de administración y las variaciones políticas.

El funcionario estatal ejemplificó su visión tomando como referencia a medios nacionales consolidados, "no hay que inventar nada en canales públicos como lo es Canal Once, que es un medio nacional; para mí es un ejemplo. Su logo siempre es el mismo, pueden cambiar color, animación... eso es lo que queremos", expresó el directivo.

En entrevista, comentó que el objetivo es sentar un precedente para que el medio estatal genere una identidad sólida y formal, que se asocie claramente.

Además de la renovación visual, el SMRTV implementará una actualización en la barra programática, incluyendo diez nuevas producciones para televisión.

El director indicó que, si bien el enfoque principal del sistema seguirá siendo cultural y educativo, se buscará integrar elementos de entretenimiento.

"Podemos hacer algo de entretenimiento con estos enfoques; no todo tiene que ser aburrido o lento". Para la radio, se planea un "cambio total en muchos de los conceptos", aunque se mantendrán los elementos básicos.

Mendoza confirmó que actualmente la institución cuenta con aproximadamente 250 trabajadores, la mayoría de base. Aseguró que no hay déficit de personal ni se han presentado casos de "aviadores" bajo su gestión, y que se mantuvieron todos los empleos incluso durante la pandemia.