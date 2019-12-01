Sindicatos de salud de Michoacán dialogarán con estado y federación este viernes para lograr acuerdos, afirma Guadalupe Pichardo

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 21:59:46
Morelia, Michoacán, a 9 de diciembre del 2025.- Tras acumular algunas semanas de manifestación y toma de vialidades, este viernes autoridades estatales y federales habrán de reunirse con sindicatos de salud para lograr acuerdos para trabajadores eventuales, afirmó Guadalupe Pichardo Escobedo, líder del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán (STDSSM).

Tras la declaración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sobre que éste era un tema federal, la líder sindical señaló que acudió a CDMX para reunirse con el subsecretario de Gobernación, César Alejandro Yáñez Centeno, así como el coordinador regional de Occidente de la Segob, Raúl Castellanos Baltazar, y con la representación de Alberto Balam, por el IMSS Bienestar, quienes, dijo, le indicaron que el estado debería resolver el pago y prestaciones de los tres mil 500 trabajadores eventuales.

Además de llevar a cabo la contratación en apego a la antigüedad de los trabajadores, a partir del año 2016.

Guadalupe Pichardo comentó que la reunión será este viernes 12 o el lunes 15 de diciembre, con representación de funcionarios del Gobierno de Michoacán, la Secretaría de Gobernación, representantes federales del IMSS Bienestar, para lograr aterrizar los pagos correspondientes y los recursos que habrán de destinarse el próximo año.

