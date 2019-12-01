Enfrentamiento sacude Cotija, Michoacán: al menos un policía muerto en balacera y alerta por granada sin detonar

Enfrentamiento sacude Cotija, Michoacán: al menos un policía muerto en balacera y alerta por granada sin detonar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 23:15:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Cotija, Mich., a 9 de diciembre de 2025.— La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que se han reforzado de manera urgente las labores operativas en Cotija, luego de que elementos de la Policía Municipal fueran atacados violentamente, dejando —de forma preliminar— a un agente sin vida.

La publicación oficial, difundida a través de redes sociales, encendió las alarmas en toda la región. Tras la agresión, la SSP ordenó movilización inmediata, enviando más unidades, personal y patrullajes en busca de los responsables de este cobarde ataque.

En el sitio fue localizada una granada sin detonar, lo cual derivó en la movilización de persona especializado en desactivación de explosivos.

Las autoridades no han revelado más detalles, pero la presencia policial crece por minutos, evidenciando la gravedad del hecho y el temor de nuevas agresiones.

Cotija vive horas decisivas, mientras la seguridad se endurece y la incertidumbre se apodera de la población. Un agente ha caído, y con ello se enciende de nuevo la urgencia de frenar la violencia que sacude esta región michoacana.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Enfrentamiento sacude Cotija, Michoacán: al menos un policía muerto en balacera y alerta por granada sin detonar
Trabajan para inhibir venta de pirotecnia en Querétaro
Se registra accidente entre un motociclista y una unidad de la policía municipal sobre el Eje Cloutier de Celaya, Guanajuato
Se registra explosión en empresa gasera de Huetamo, Michoacán; hay dos heridos
Más información de la categoria
Enfrentamiento sacude Cotija, Michoacán: al menos un policía muerto en balacera y alerta por granada sin detonar
Policías comunitarios de Coahuayana están ligados a la delincuencia de Michoacán: García Harfuch; explosión de coche bomba fue ataque directo o hasta accidente, asegura
Sobrevuelan el Golfo de Venezuela un par de aviones de combate de Estados Unidos
¡Orgullo deportivo! Teresa Olivia Renoult Salazar recibe el codiciado Premio Luchador Olmeca, un reconocimiento reservado solo para leyendas del deporte
Comentarios