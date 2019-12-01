¡Orgullo deportivo! Teresa Olivia Renoult Salazar recibe el codiciado Premio Luchador Olmeca, un reconocimiento reservado solo para leyendas del deporte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 21:16:52

Morelia, Mich., a 9 de noviembre de 2025.– En un hecho que ya se comenta con admiración en los pasillos deportivos del país, Teresa Olivia Renoult Salazar fue galardonada con el prestigioso Premio Luchador Olmeca en la categoría Directiva Deportistas Especiales, una distinción que muy pocos pueden presumir y que, en el universo federado, se equipara al ingreso al Salón de la Fama o a ser nombrado Deportista del Año.

Este reconocimiento, entregado por la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME), no solo celebra una trayectoria, sino una vida dedicada a impulsar el deporte, la inclusión y la transformación social desde territorio, con los tenis puestos y el corazón por delante.

Una promotora que cambió el deporte desde abajo: con niños, jóvenes, adultos mayores y atletas con discapacidad

Renoult Salazar no es figura de escritorio. Quien la conoce sabe que la han visto guiar carreras, organizar rutas de senderismo, apoyar entrenamientos de ciclismo de montaña, motivar a atletas con discapacidad intelectual y estar de pie en cada evento, incluso antes que la bandera de salida se levante.

Su trabajo no se queda en palabras: Integra a personas con discapacidad al deporte con acompañamiento cercano y emocional; Ha sido puente entre comunidades rurales, sectores vulnerables, niñez en riesgo y adultos mayores, llevando con ella más que actividades físicas: lleva oportunidades; e impulsa hábitos saludables, convivencia social y autoestima mediante atletismo, ciclismo y recreación comunitaria.

No es casualidad que su nombre se mencione ya entre referentes del deporte social y la inclusión.

Formación, liderazgo y resultados: la receta del impacto

Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Maestra en Administración y Políticas Públicas, Olivia combina la sensibilidad humana con visión estratégica, logrando desde IMCUFIDE y el municipio de Morelia una gestión deportiva ejemplar, con presencia en eventos estatales, nacionales y paralímpicos.

Y si algo faltaba para sellar su fuerza organizativa, lo demostró recientemente con el Morelia Bike Marathon, un evento que reunió talento, comunidad y adrenalina pura sobre dos ruedas.

Un premio con aroma a justicia

Su reconocimiento con el Luchador Olmeca no es dádiva, es consecuencia.

Años de entrega silenciosa, de trabajar sin reflectores, de caminar con deportistas que el sistema suele ignorar, hoy se materializan en una presea que honra no solo su esfuerzo, sino el de cada familia, cada niño y cada atleta especial que encontró en el deporte un hogar.

Michoacán tiene motivo para celebrar: Olivia Renoult escribe su nombre en la historia del deporte mexicano, y lo hace con humanidad, disciplina y la sonrisa de quien sabe que el triunfo se comparte.