Policías comunitarios de Coahuayana están ligados a la delincuencia de Michoacán: García Harfuch; explosión de coche bomba fue ataque directo o hasta accidente, asegura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 22:35:45

Coahuayana, Mich., a 9 de diciembre de 2025.— La explosión del vehículo cargado con explosivos que estremeció Coahuayana el pasado sábado, no solo dejó una escena de terror y muerte, y una estela de preguntas, sino que destapó un elemento tan inquietante como explosivo: los policías comunitarios involucrados habrían estado vinculados con la delincuencia organizada, reveló el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Y como si el caso no fuera ya lo suficientemente turbio, las propias declaraciones del funcionario encendieron aún más la polémica. Aseguró que se trató de un ataque directo, pero inmediatamente después abrió la puerta a que pudo haber ocurrido por accidente, al no descartar ninguna línea de investigación.

La ambigüedad generó confusión: ¿fue un atentado planeado contra fuerzas del orden… o un coche bomba que explotó en manos equivocadas?

La línea oficial se fractura en público

En una conferencia que dejó más dudas que certezas, Harfuch soltó la frase que cimbró el discurso político del momento:

“Tenemos identificado su vínculo con la delincuencia”, declaró respecto a los policías comunitarios, sin abundar en nombres, grupos, o estructuras bajo investigación.

De golpe, el rol de estas fuerzas locales, que se presentan como defensa del pueblo frente al crimen, quedó bajo sospecha. La brecha entre autoridad y delincuencia parece difuminarse en la zona, donde por años la seguridad ha sido disputada entre cárteles, autodefensas y cuerpos policiales permeados por intereses ocultos.

Fuentes extraoficiales en la región señalan que la presencia criminal se ha mezclado con estructuras comunitarias, muchas veces operando con el aval tácito de autoridades locales que prefieren negociar antes que confrontar.

El coche bomba solo habría sido el punto de ignición de un conflicto que ya llevaba fuego por dentro.

Ataque, accidente o fuego amigo: todas las hipótesis abiertas

La gran pregunta aún flota en el aire: ¿El vehículo cargado con explosivos se dirigía a un objetivo específico, o estalló cuando quienes lo transportaban cometieron un error fatal?

Aunque el gobierno insiste en que la hipótesis principal es la agresión contra autoridades, admitir la posibilidad de accidente abre un escenario igual o más perturbador: que quienes transportaban el explosivo fueran los propios comunitarios vinculados al crimen, y que la tragedia fue un mal cálculo antes de consumar un ataque.

La falta de una narrativa firme alimenta teorías, sospechas y especulación ciudadana. Cada versión encierra un temor distinto: Si fue ataque directo, la guerra escaló a métodos terroristas; Si fue accidente, entonces la infiltración criminal en cuerpos de seguridad es más profunda de lo admitido.

Coahuayana se sacude, y Michoacán vuelve al mapa del terror

La explosión revivió la memoria de episodios violentos que parecían lejanos, pero que en realidad solo estaban callados, no resueltos.

Vecinos relatan que el estruendo se escuchó a varias cuadras, tras lo cual la pisada de botas, el sobrevuelo de helicóptero y las sirenas de las patrullas inundaron el ambiente.

Mientras tanto, la población se pregunta de qué lado están quienes portan armas con distintivo comunitario.

La versión de la federación se tambalea entre afirmaciones firmes y puertas sin cerrar, pero el mensaje que queda entre líneas parece más claro que lo dicho frente a prensa: En Coahuayana, la línea entre autoridad y criminalidad no solo es delgada —está rota. Y un coche bomba acaba de exponer los cables pelados.