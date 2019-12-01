Trabajan para inhibir venta de pirotecnia en Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 22:30:25

Querétaro, Querétaro, a 9 de diciembre de 2025.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, anunció que ya trabaja en conjunto con la Policía Estatal para prevenir e inhibir la venta de artificios pirotécnicos, especialmente a través de redes sociales, ante el incremento esperado durante las festividades decembrinas.

El titular de Protección Civil, Javier Amaya Torres, explicó que el área cibernética de la Policía Estatal realiza un monitoreo activo en plataformas digitales para detectar publicaciones relacionadas con la venta ilegal de pirotecnia.

“El área cibernética de la Policía Estatal está buscando en las redes sociales este tipo de ventas y las coordinaciones municipales tienen la indicación, y además tienen un operativo fijo en cuestión de buscar los lugares donde se está vendiendo”, dijo.

Agregó que ya se han iniciado operativos coordinados con autoridades municipales y que en los próximos días se reforzarán las acciones con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con el objetivo de detectar y decomisar este tipo de productos peligrosos.

La estrategia busca prevenir accidentes derivados del uso irresponsable de pirotecnia, protegiendo principalmente a niñas, niños y personas con condiciones sensibles como autismo o padecimientos cardíacos, puntualizó.