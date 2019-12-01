Sobrevuelan el Golfo de Venezuela un par de aviones de combate de Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 21:40:40

Washington, Estados Unidos, a 9 de diciembre de 2025.- Un par de aviones de combate del Ejército de Estados Unidos, volaron sobre el Golfo de Venezuela, lo que sería el acercamiento de aeronaves de guerra estadounidenses al espacio aéreo del país sudamericano.

De acuerdo a la información, fueron vistos un par de aviones de combate F/A-18 de la Marina de Estados Unidos y estuvieron volando sobre el agua.

Asimismo, un funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, confirmó que se trataba de un “vuelo de entrenamiento rutinario” en la zona, pero no indicó si estaban armados.

Además, dijo que el objetivo era mostrar el alcance de los aviones estadounidenses, por lo que la acción, no pretendía realizar provocaciones.

Recientemente, el gobierno estadounidense ha lanzado una serie de ataques contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental. También el presidente Donald Trump dijo que los ataques terrestres llegarán pronto, pero no ofreció más detalles sobre la ubicación.

Mientras que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseveró que el verdadero propósito de las operaciones militares de Estados Unidos, es forzarlo a dejar el cargo.