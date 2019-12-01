Se registra accidente entre un motociclista y una unidad de la policía municipal sobre el Eje Cloutier de Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 22:11:38

Celaya, Guanajuato, a 9 de diciembre de 2025.- Un accidente se registró sobre el Eje Cloutier esquina avenida El Sauz en el que se vieron involucrados una motocicleta y una unidad de la policía Municipal , dejando el saldo de una persona valorada sin ser trasladada a un centro médico.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas de este martes cuando según versiones extraoficiales los elementos municipales se dirigían a un reporte.

La moto iba al Oriente sobre el Sauz y la Unidad de policía pidiendo el paso con códigos encendidos sobre el Eje.

Sin embargo el motocicleta no respetó el paso y terminó impactado en la parte lateral de la unidad.

En la zona se pidió la intervención de paramédicos, quienes valoraron al masculino con heridas leves que no ameritaron su traslado a un nosocomio.

Autoridades correspondientes determinarán las verdaderas causas de lo ocurrido en base a su peritaje.