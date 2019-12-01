Sin recibir Eric Gudiño notificación por denuncia del regidor en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 3 de septiembre del 2025.- El secretario de gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, dijo que no ha recibido notificación sobre la denuncia interpuesta en su contra por el regidor de Morena en la capital, Fernando Flores Pérez quien supuestamente se sintió amenazado y violentado el pasado 24 de agosto, cuando se le invitó a ayudar en los trabajos de limpieza durante la contingencia climática.

“Lo voy a seguir invitando a trabajar todas las veces que lo vea, me parece que nuestra responsabilidad como servidores públicos es asumir nuestro compromiso con la ciudadanía y creo que eso es lo importante”, dijo.

Reconoció que su prioridad es atender a la ciudadanía, y se me tiene abierto al diálogo con cualquier ciudadano o funcionario público para construir acuerdos para el bienestar de Querétaro.

“Mi prioridad hoy es la atención a la gente, estar abierto al diálogo, a construir y responder al llamado siempre como servidor publico que tenemos que trabajar, que tenemos que sumar, independientemente si coincidimos o no coincidimos, más bien es asumir esa responsabilidad”.