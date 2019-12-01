Sin legalidad no hay justicia, alto al uso político de las instituciones en Michoacán: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 10:18:57

Morelia, Michoacán, a 19 de abril de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán señaló que el cateo realizado en el domicilio del exalcalde de Uruapan no puede pasar desapercibido y debe analizarse con rigor jurídico para garantizar que se haya llevado a cabo con estricto apego a la legalidad.

El legislador enfatizó que, en un Estado de derecho, cualquier acto de esta naturaleza exige una orden judicial debidamente fundada y motivada, así como pleno respeto al debido proceso y transparencia en su ejecución. De lo contrario, advirtió, se vulneran derechos fundamentales y se debilita la confianza ciudadana en las instituciones.

Barragán alertó sobre el riesgo de que este tipo de acciones, cuando carecen de solidez jurídica, puedan interpretarse como mecanismos de presión política contra adversarios, lo que representa un retroceso democrático.

“La justicia no puede ser instrumento de persecución selectiva. El Estado no puede ni debe perseguir opositores; hacerlo sería volver al pasado y romper con los principios que se dicen defender”, sostuvo.

Asimismo, el diputado subrayó que las propias autoridades pueden incurrir en delitos cuando actúan fuera de la ley, como la prevaricación, el abuso de autoridad o el ejercicio ilícito del servicio público, además de posibles faltas administrativas como el desvío de poder y la violación a la imparcialidad.

Finalmente, reiteró que el punto central no es la acción en sí, sino su legalidad, y que cualquier uso indebido del poder debe tener consecuencias.