Sin evidencia de ingreso de sustancias ilícitas en penales de Querétaro: Kuri

Sin evidencia de ingreso de sustancias ilícitas en penales de Querétaro: Kuri
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 20:35:42
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Querétaro, Qro., 9 de marzo de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, rechazó que exista evidencia sobre el ingreso de drogas a los centros penitenciarios del estado, tras señalamientos difundidos en una investigación que vincula a la entidad con presuntas operaciones del crimen organizado y aseguró que no se tienen registros que confirmen estas prácticas dentro del sistema penitenciario local. 

“Nosotros no tenemos ningún caso al respecto, no tenemos ninguna información ni cercana a eso, no sé si hablaban de otros penales y metieron a Querétaro por la parte logística”, dijo.

Refirió a versiones sobre el uso de métodos conocidos como “balones” para introducir objetos prohibidos, aunque insistió en que no existen datos que respalden su aplicación en los penales de la entidad.

“Es un sistema penitenciario que garantiza derechos humanos y que también garantiza que sean unos lugares también muy seguros para que no entre el crimen organizado”,

Señaló que el sistema cuenta con infraestructura y vigilancia suficientes, además de inversión constante, lo que ha permitido mantener condiciones de seguridad en los centros de reclusión.

“Tenemos muy buenos, de verdad tenemos muy buenos, y le hemos metido una buena cantidad de recursos”.

Agregó que, aunque cualquier señalamiento se revisa, los indicadores nacionales han reconocido al sistema penitenciario estatal en los últimos años. 

“Los cinco años que nos han dado como el mejor sistema penitenciario del país, pues es porque verdaderamente así está”.

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