Sin educación cívica no hay democracia sólida: Carla Humphrey

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 21:32:59

Pátzcuaro, Michoacán, a 25 de marzo de 2026.- Con el objetivo de analizar el papel de las políticas públicas en el fortalecimiento de la cultura cívica, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) llevó a cabo la conferencia magistral “Políticas públicas en materia de educación cívica”, impartida por la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), en la Biblioteca Pública Gertrudis Bocanegra.

Durante su intervención, la Consejera Electoral destacó la importancia de concebir la educación cívica como una política pública estratégica para el fortalecimiento de la democracia, señalando que su desarrollo debe partir de diagnósticos claros, ser medible y contar con resultados tangibles en la sociedad.

Asimismo, subrayó que los desafíos actuales de las democracias (como la desinformación, la desconfianza institucional, la desigualdad y la violencia) hacen necesario replantear los enfoques tradicionales de formación ciudadana, colocando en el centro a las infancias y juventudes como actores clave en la construcción de una cultura democrática sólida.

En este sentido, enfatizó que la ciudadanía no se adquiere únicamente al alcanzar la mayoría de edad, sino que se construye desde los primeros años de vida, a través de procesos educativos que fomenten habilidades como el pensamiento crítico, el diálogo democrático, el respeto a la diversidad y la corresponsabilidad social.

De igual forma, presentó un modelo integral de educación cívica basado en el desarrollo humano, el enfoque de derechos y la implementación de políticas públicas evaluables, orientadas a formar personas capaces de participar activamente, convivir y transformar su entorno.

La conferencia fue moderada por el Consejero Presidente del IEM, Mtro. Ignacio Hurtado Gómez, quien destacó la relevancia de generar espacios de diálogo y reflexión que permitan fortalecer las estrategias institucionales en materia de educación cívica, particularmente desde lo local.

Al evento asistieron consejeras y consejero electoral del IEM, así como representantes de instituciones académicas, instancias gubernamentales y organismos públicos locales electorales (OPLE) de distintas entidades del país, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán, además asistieron público en general y medios de comunicación.