Sin deuda, Michoacán alcanzó en 2025 inversión histórica de 40 mil mdp en obras: Bedolla

Morelia, Michoacán, 25 de diciembre de 2025.- Sin necesidad de generar deuda pública, Michoacán alcanzó en 2025 una inversión histórica de 40 mil millones de pesos en obras de infraestructura para todo el estado, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Afirmó que, el manejo responsable de las finanzas públicas, transparente y sin corrupción, ha permitido que durante los primeros cuatro años de su administración se haya destinado esta cantidad de recursos para mejorar la calidad de vida de la población michoacana.

El mandatario informó que hoy se construye un mejor estado con hospitales, escuelas, campus universitarios, mercados, carreteras más rápidas y seguras, puentes, distribuidores viales, y teleféricos en Morelia y Uruapan para transformar la movilidad con un sentido más humano.

Señaló que para la capital michoacana se han destinado más de 9 mil millones de pesos para obras como el teleférico, el paso elevado Catrinas, los distribuidores viales de la salida a Pátzcuaro, el Mercado de Abastos y el que se ubica en las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Pública; así como los segmentos, 1, 4 y 5 del segundo anillo periférico.

Para brindar servicios gratuitos de salud, ejemplificó que, con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se construyeron hospitales del IMSS Bienestar en Maruata, municipio de Aquila; en Uruapan; y en la comunidad indígena de Arantepacua, en Nahuatzen; mientras que en Villas del Pedregal, en Morelia, se tiene proyectado otro centro hospitalario.

En tanto que en Uruapan se ejecutan diversos trabajos por más de 6 mil millones de pesos, donde destaca el teleférico y sus 22 obras complementarias; el paso elevado La Hielera, la rehabilitación de calles y carreteras, entre estas el Paseo Revolución; así como la planta tratadora de aguas residuales de San Antonio.

Para el Pueblo Mágico de Pátzcuaro se invirtieron recursos estatales en la construcción de su nuevo mercado que impulsa el desarrollo económico y turístico de la región y para la rehabilitación de la plaza Gertrudis Bocanegra; mientras que con el apoyo de la federación recientemente se inició la restauración de las plantas tratadoras de San Pedrito, Las Garzas y Janitzio.

Mientras que para la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo (UMSNH), la inversión se ha visto reflejada en la rehabilitación y construcción de campus en Zamora, Uruapan y Huetamo.