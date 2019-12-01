Sin deuda, Michoacán alcanzó en 2025 inversión histórica de 40 mil mdp en obras: Bedolla

Sin deuda, Michoacán alcanzó en 2025 inversión histórica de 40 mil mdp en obras: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 10:05:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 25 de diciembre de 2025.- Sin necesidad de generar deuda pública, Michoacán alcanzó en 2025 una inversión histórica de 40 mil millones de pesos en obras de infraestructura para todo el estado, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Afirmó que, el manejo responsable de las finanzas públicas, transparente y sin corrupción, ha permitido que durante los primeros cuatro años de su administración se haya destinado esta cantidad de recursos para mejorar la calidad de vida de la población michoacana. 

El mandatario informó que hoy se construye un mejor estado con hospitales, escuelas, campus universitarios, mercados, carreteras más rápidas y seguras, puentes, distribuidores viales, y teleféricos en Morelia y Uruapan para transformar la movilidad con un sentido más humano.

Señaló que para la capital michoacana se han destinado más de 9 mil millones de pesos para obras como el teleférico, el paso elevado Catrinas, los distribuidores viales de la salida a Pátzcuaro, el Mercado de Abastos y el que se ubica en las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Pública; así como los segmentos, 1, 4 y 5 del segundo anillo periférico.

Para brindar servicios gratuitos de salud, ejemplificó que, con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se construyeron hospitales del IMSS Bienestar en Maruata, municipio de Aquila; en Uruapan; y en la comunidad indígena de Arantepacua, en Nahuatzen; mientras que en Villas del Pedregal, en Morelia, se tiene proyectado otro centro hospitalario.

En tanto que en Uruapan se ejecutan diversos trabajos por más de 6 mil millones de pesos, donde destaca el teleférico y sus 22 obras complementarias; el paso elevado La Hielera, la rehabilitación de calles y carreteras, entre estas el Paseo Revolución; así como la planta tratadora de aguas residuales de San Antonio.

Para el Pueblo Mágico de Pátzcuaro se invirtieron recursos estatales en la construcción de su nuevo mercado que impulsa el desarrollo económico y turístico de la región y para la rehabilitación de la plaza Gertrudis Bocanegra; mientras que con el apoyo de la federación recientemente se inició la restauración de las plantas tratadoras de San Pedrito, Las Garzas y Janitzio.

Mientras que para la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo (UMSNH), la inversión se ha visto reflejada en la rehabilitación y construcción de campus en Zamora, Uruapan y Huetamo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Invasión de predios: dominio criminal que impide a propietarios acceder a bosques en la región de Zinapécuaro
Vinculan a proceso a presunta secuestradora de un servidor público en Michoacán
Recuperan en Jacona, Michoacán 11 motocicletas robadas
Ataque armado en Antúnez deja un hombre y una mujer muertos; refuerzan operativo del Plan Michoacán por La Paz
Más información de la categoria
Invasión de predios: dominio criminal que impide a propietarios acceder a bosques en la región de Zinapécuaro
Captan a hijo mayor de AMLO de compras en tienda de lujo en Estados Unidos
Activan contingencia ambiental en el Valle de Toluca en el Estado de México
Operan a bebé de 26 semanas de gestación para retirarle un tumor; ocurrió en Lima, Perú
Comentarios