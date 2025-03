Sin descartar Paola Delgadillo el ser candidata a la presidencia de Morelia en 2027

Morelia, Michoacán, a 26 de marzo de 2025.- Después de que se diera a conocer que en una encuesta, Paola Delgadillo, actual presidenta honoraria del DIF Morelia, se posicionaba en primer lugar como candidata a alcaldesa de Morelia por parte del Partido Acción Nacional (PAN), para la contienda electoral del 2027, se dijo sorprendida por la preferencia.

Asimismo, expresó que no descarta ni confirma ser participe para alcaldía de la capital michoacana.

“Ni me apunto ni me descarto. Yo creo que ahorita hay que seguir echándole ganas a lo que estamos haciendo, porque yo vengo en el "combo" de este equipo, aunque no se votó por mí, apoyo a mi esposo y le apoyo desde donde me toca, que es, desde el DIF municipal”, indicó Delgadillo Hernández.

Además, dijo que su aparición en la encuesta, es el producto del trabajo que ha realizado al estar al frente del DIF municipal.

“Yo jamás he buscado ningún cargo público, siempre he estado trabajando de la mano de mi esposo, lo he acompañado, he hecho muchísimas campañas con él”.