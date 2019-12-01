Sin definirse, presidencia del Congreso de Michoacán: Reginaldo Sandoval

Zicuirán, Michoacán, a 24 de enero del 2026.- El líder estatal del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval Flores, afirmó que aún no se ha tomado una determinación sobre quien habrá de llevar la presidencia del Congreso del Estado durante el próximo periodo legislativo, toda vez que corresponde al partido que él encabeza.

En entrevista con medios de comunicación, el también diputado federal señaló que la próxima presidencia del Congreso local deberá ser un ejemplo de trabajo alineado a lo que el PT representa como partido.

"¿Qué esperamos? Pues que sea un ejemplo, no decepcione, son nueve meses, es lo que dura un ser humano en nacer".

Reginaldo Sandoval dijo esperar que no haya desacuerdos entre los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) para tomar la determinación de la próxima presidencia que inicia en el mes de febrero, pues reconoció que hay capacidad de acuerdos entre los diputados.

"Yo esperaría que no, desde luego que acuérdense que hay el dicho que dice 'el poder es bonito, aunque sea poquito', y la gente luego se emociona, se descompone por las que no tienen propósito, pero yo creo que el Grupo Parlamentario, todo el grupo del PT y el PT en su conjunto y en todo lo que ha estado, ha demostrado que no estamos por cargos, sino por encargos".

Reginaldo Sandoval sostuvo que continúa el diálogo con los integrantes de la bancada, sin embargo, aún no hay una determinación pues se trata de una decisión de instancia, en la que se colecta la opinión de los integrantes del instituto político.