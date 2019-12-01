Sin daños ni afectaciones en Michoacán tras sismo; PC activa protocolos de atención: Bedolla

Morelia, Michoacán, 2 de enero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que se activó de manera inmediata el protocolo de atención de Protección Civil, luego del sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero.

El mandatario estatal detalló que en Michoacán el movimiento telúrico fue perceptible prácticamente en todo el territorio, por lo que, tras la activación de la alerta sísmica presidencial, se pusieron en marcha de inmediato los protocolos de atención, revisión y vigilancia en las distintas regiones del estado, con la participación de las áreas correspondientes de Protección Civil.

Ramírez Bedolla precisó que, al corte de las 8:30 horas, no se registran afectaciones ni reportes de daños, de acuerdo con los primeros recorridos de supervisión realizados por Protección Civil estatal y las coordinaciones regionales.

Exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial y a reportar cualquier incidente o situación de riesgo al número de emergencias 911, con el objetivo de que las autoridades puedan brindar atención oportuna ante cualquier eventualidad.