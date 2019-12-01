Sin consenso no procederá la Reforma Electoral: presidenta del Senado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 07:13:45

Ciudad de México, a 21 de enero 2026.- Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, afirmó que para que proceda la propuesta de la nueva Reforma Electoral, se necesitarpa que exista un consenso entre Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Si no hay consenso, yo creo que no va a poder proceder una Reforma Electoral. Por tanto, tenemos que estar trabajando en eso y así será desde luego la propuesta que se les presente seguramente”, explicó la senadora morenista en conferencia de prensa.

Asimismo, aclaró que en la Cámara Alta ya esperan la propuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para comenzar con la discusión y la posterior votación.

De igual forma, apoyó la iniciativa para que se reduzcan los recursos públicos a los institutos políticos, así como el número de legisladores plurinominales.

“Algo que se ha planteado por parte del mismo pueblo de México es que es muy importante que realmente haya austeridad y este es el sentir de la población”, consideró la senadora Castillo.