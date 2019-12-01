Sin bloqueos en Michoacán; actividades vuelven a la normalidad durante el día, afirma gobernador

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 09:34:46

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que en el territorio estatal no hay ningún bloqueo carretero, todavía están en proceso de retirar algunos de los vehículos, pero hay libre tránsito en carreteras estatales, federales y de cuota; agregó que las actividades vuelven paulatinamente a la normalidad durante este día.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que la suspensión de clases para este lunes fue por precaución pero también para dar certeza y confianza a los padres de familia; afirmó que este día se abren la mayoría de negocios y comercios, de manera normal.

Nuestro reconocimiento y respaldo absoluto a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a las fuerzas armadas, dijo.

Ramírez Bedolla señaló que sostuvo mesas de trabajo permanentes desde el C5 estatal en coordinación con autoridades estatales y federales para atender las incidencias; afirmó que este día habrá mesa de seguridad a las 11:30 horas.

El gobernador envió el pésame a las familias de los elementos caídos en Jalisco; además, dio a conocer que en Michoacán hubo 15 elementos heridos de Guardia Civil, Defensa y Guardia Nacional, que son atendidos en Morelia, Irapuato y Guadalajara.