Sin bloqueos en Michoacán; actividades vuelven a la normalidad durante el día, afirma gobernador

Sin bloqueos en Michoacán; actividades vuelven a la normalidad durante el día, afirma gobernador
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 09:34:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que en el territorio estatal no hay ningún bloqueo carretero, todavía están en proceso de retirar algunos de los vehículos, pero hay libre tránsito en carreteras estatales, federales y de cuota; agregó que las actividades vuelven paulatinamente a la normalidad durante este día.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que la suspensión de clases para este lunes fue por precaución pero también para dar certeza y confianza a los padres de familia; afirmó que este día se abren la mayoría de negocios y comercios, de manera normal.

Nuestro reconocimiento y respaldo absoluto a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a las fuerzas armadas, dijo.

Ramírez Bedolla señaló que sostuvo mesas de trabajo permanentes desde el C5 estatal en coordinación con autoridades estatales y federales para atender las incidencias; afirmó que este día habrá mesa de seguridad a las 11:30 horas.

El gobernador envió el pésame a las familias de los elementos caídos en Jalisco; además, dio a conocer que en Michoacán hubo 15 elementos heridos de Guardia Civil, Defensa y Guardia Nacional, que son atendidos en Morelia, Irapuato y Guadalajara.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Incendian dos vehículos en Las Américas, en Celaya, Guanajuato
Ratifican identidad del cuerpo de "El Mencho" y otros criminales abatidos en Tapalpa
Harfuch da cifras oficiales tras jornada violenta por abatimiento de "El Mencho"
Reportan al menos 26 muertos en Jalisco durante actos de violencia por detención de "El Mencho"
Más información de la categoria
Ratifican identidad del cuerpo de "El Mencho" y otros criminales abatidos en Tapalpa
Harfuch da cifras oficiales tras jornada violenta por abatimiento de "El Mencho"
Reportan al menos 26 muertos en Jalisco durante actos de violencia por detención de "El Mencho"
Se reactivan quemas nocturnas en Michoacán tras muerte de “El Mencho”
Comentarios