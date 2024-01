Sin avances sobre designación de San Francisquito como Barrio Indígena: Selene Salazar

Querétaro, Querétaro, a 26 de enero de 2024.- Todavía no se tiene definido si San Francisquito podría ser o no designado Barrio Indígena, señaló Selene Salazar Pérez, presidenta de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales del Congreso de Querétaro.

Salazar Pérez aclaró que solo un grupo de pobladores solicitó esta designación, a pesar de que hace nueve meses el Cabildo del Querétaro reconoció como Barrio Indígena a San Francisquito por ser el primero de la ciudad y ser un sitio cuyas tradiciones, idiosincrasia, identidad, prácticas y creencias han sobrevivido hasta la actualidad.

“Son temas que tienen que ser socializados y en esto se requiere una encuesta ciudadana para ver qué tan efectiva, se tiene que levantar una encuesta en tierra para poder acceder a este nombramiento (…) la solicitud es de un grupo de concheros no es de todo el barrio, no sé si están de acuerdo o no, pero la petición no es de todos”, dijo la legisladora, al tiempo en que reconoció que aún no hay nada en concreto y será hasta que tengan más información cuando se den a conocer los avances de esta petición.

“Seguimos en revisión, hemos realizado algunas mesas dentro del Grupo Parlamentario del PAN para trabajar este tema, incluso el presidente de la Mesa Directiva (Gerardo Ángeles), pidió reunirse con los regidores del municipio de Querétaro para tratar este tema”.

Salazar Pérez detalló que se revisará con los regidores el tema, pues hay ciertas facultades que los limitan como legisladores y están viendo cómo destrabarlo técnicamente. “No podría enumerártelas (las facultades que los limitan a ellos como legisladores) vamos a seguir trabajando en esto; ya lo tengo platicado con el presidente de la mesa y con Guillermo Vega que es el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN para trabajar el tema en conjunto”.

Sin embargo, matizó que esta situación no se debe a que encuentre “peros”, pues dijo que es un tema a revisar “yo creo que siempre va a ser más favorable que un elemento en contra (…) hay que hacer algunas mediciones e interpretaciones de los ciudadanos para poder trabajar”.