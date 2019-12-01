Sin afectaciones mayores por lluvias en capital queretana

Santiago de Querétaro, Qro., sábado 27 de junio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, informó que derivado de las fuertes lluvias y ráfagas de viento que se presentaron en el sur de la capital, se mantienen recorridos de supervisión y prevención en todo el territorio municipal.

Reconoció que derivado de la lluvia se realizó la suspensión del Méxiq Zona Fest; además, se trabaja en distintas zonas para el retiro de árboles caídos; también se trabaja en la colonia Villas del Sol donde un poste cayó por la intensa ráfaga de viento, por lo que hay falla del suministro eléctrico en la zona.

“Estamos realizando supervisión y prevención derivado de las lluvias que han caído esta tarde noche de sábado; te quiero informar que al día de hoy no tenemos afectaciones mayores; la mayor cantidad de agua ha caído en la parte sur de la ciudad y derivado de esto y las fuertes ráfagas de viento es como se decidió suspender las actividades de Méxiq Zona Fest para resguardar la integridad de los asistentes; tenemos reportes de árboles caídos, postes caídos”, dijo.

Explicó que no se han recibido reportes de ingreso de agua en viviendas, y fueron 33 milímetros de agua los que cayeron en el sur de la ciudad; además, el Dren Cimatario y el refugio de esta precipitación funcionan con normalidad.

“No tenemos afectaciones mayores ni en la integridad de las personas ni en su patrimonio; el Dren Cimatario que ha recibido la mayor cantidad de agua está operando en perfectas condiciones; la cantidad de agua que cayó en el sur de la ciudad fue de 33 milímetros, algo bastante fuerte”.

Mencionó que los cuerpos de emergencia y el equipo de la administración municipal están listos para atender cualquier contingencia que se pudiera presentar.

Recalcó que en caso de alguna emergencia o denuncia derivada por la lluvia se recibirán en las líneas 070 y 9-1-1.

Por su parte, el director de Protección Civil municipal, Francisco Ramírez Santana, llamó a la ciudadanía a no acercarse a cañones de agua, drenes, carrancos, alcantarillado para no exponer su vida.

“Todos los equipos operativos del municipio de Querétaro, Servicios Públicos; Obras Públicas, las siete delegaciones, Protección Civil y Seguridad Pública vamos a continuar en todo el municipio atendiendo cualquier situación de riesgo o emergencia”.