SIM Reconoce Complejidad en Lucha por Autonomía de Jicalán; Enfrentarán Batalla Jurídica por Autoadscripción

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 18:38:08

Morelia, Michoacán, 31 de marzo de 2026.- Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), reconoció la complejidad que tendrá el proceso de autonomía de autogobierno que inicia la comunidad de Jicalán, municipio de Uruapan, señalando que este caso presenta particularidades que requerirán una lucha legal significativa.

Comentó que la principal dificultad radica en que Jicalán no figura en el catálogo oficial de pueblos y comunidades indígenas.

"Esto va a implicar una lucha jurídica; nosotros sostenemos que en la Constitución y en los tratados internacionales viene el derecho colectivo a la autoadscripción más allá de lo que se puede establecer en el catálogo de comunidades indígenas. Entonces va a haber una lucha legal en contra del Instituto Electoral de Michoacán, en contra del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, para que reconozcan este derecho, aunque no estén en el catálogo", detalló en entrevista.

Indicó que este proceso es visto como fundamental, ya que sentará un precedente para las numerosas comunidades no reconocidas que aspiran al autogobierno.

Ulianov Guzmán destacó que Jicalán posee amplios elementos para sustentar su identidad, ya que es una comunidad pluricultural (Náhuatl y Purépecha) con presencia desde tiempos prehispánicos, documentada incluso en el "Lienzo de Jicalán".

Respecto a la administración municipal, el vocero expresó la esperanza de que la presidenta Grecia Quiroz mantenga la línea de respeto a los autogobiernos que mostró su antecesor, Carlos Manzo.

Apuntó que, aunque Jicalán ha sido absorbida por la mancha urbana de Uruapan, la comunidad conserva sus costumbres y delimitación geográfica clara, lo que optimiza su posición una vez superado el obstáculo inicial de la autoadscripción.