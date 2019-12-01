Sigue abierto proceso legal de chofer que atropelló a mujer en Corregidora: Gerardo Cuanalo

Sigue abierto proceso legal de chofer que atropelló a mujer en Corregidora: Gerardo Cuanalo
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 21:30:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 17 de febrero de 2026.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo David Cuanalo Santos, señaló que se mantiene el proceso legal para determinar responsabilidades del fatal accidente que cobró la vida de una mujer, al ser atropellada por un camión de transporte público en Paseo Constituyentes, en el municipio de Corregidora, ocurrido el pasado viernes 13 de febrero. 

Lamentó el percance y expresó sus condolencias, además de que señaló que se tienen todos los datos como registro de video y sonido, así como los aspectos del día del accidente, mismos que están a disposición de la Fiscalía para determinar las responsabilidades correspondientes. 

 “Quiero mandar las condolencias a los familiares; es una situación donde el autobús estaba totalmente parado y cuando arrancó, bueno, se presentó esta situación; hay que recordar que estos autobuses son de un concesionario y tenemos toda la información, también cámaras, evidencias, sonido y bueno, obviamente que en las investigaciones, cuando soliciten la información se la haremos llegar; el operador fue detenido el día del accidente y él tendrá que presentar, obviamente, los comentarios a su situación y estamos a disposición de la Fiscalía para cualquier solicitud.”, dijo. 

Del mismo modo, hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar los pasos peatonales y evitar situaciones que pongan en riesgo su integridad, ya que el lugar de cruce estaba a unos 25 metros de donde ocurrió el percance, en una zona que no es peatonal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detiene la Guardia Civil a cinco hombres con enervantes la colonia El Barril de Jacona, Michoacán 
En Apatzingán, Michoacán: Detiene la Guardia Civil a un hombre con escopeta “hechiza” y hierba verde
En Zamora, Michoacán detienen la GC a sujeto en posesión de estupefacientes
Hombre se electrocuta y cae de 5 metros de altura en la colonia Álamos de la capital queretana; se encuentra grave
Más información de la categoria
Justicia a las cartas en Michoacán: Protestan contra la “Jueza del tarot” por presunta incompetencia y llevar prácticas esotéricas a los juzgados
Grecia Quiroz es víctima del Sistema de Gobierno y de Justicia, no necesita victimizarse: Memo Valencia
Se rompe el obradorismo: Exconsejero jurídico de AMLO vincula a coordinador de asesores de Sheinbaum con el “Rey del huachicol”; ella dice que no habrá indagatorias y responde con García Luna
Alcaldesa de Uruapan, viuda de Carlos Manzo, presenta pruebas ante la FGE Michoacán para citar a declarar a políticos morenistas
Comentarios