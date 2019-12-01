Sigue abierto proceso legal de chofer que atropelló a mujer en Corregidora: Gerardo Cuanalo

Querétaro, Querétaro, a 17 de febrero de 2026.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo David Cuanalo Santos, señaló que se mantiene el proceso legal para determinar responsabilidades del fatal accidente que cobró la vida de una mujer, al ser atropellada por un camión de transporte público en Paseo Constituyentes, en el municipio de Corregidora, ocurrido el pasado viernes 13 de febrero.

Lamentó el percance y expresó sus condolencias, además de que señaló que se tienen todos los datos como registro de video y sonido, así como los aspectos del día del accidente, mismos que están a disposición de la Fiscalía para determinar las responsabilidades correspondientes.

“Quiero mandar las condolencias a los familiares; es una situación donde el autobús estaba totalmente parado y cuando arrancó, bueno, se presentó esta situación; hay que recordar que estos autobuses son de un concesionario y tenemos toda la información, también cámaras, evidencias, sonido y bueno, obviamente que en las investigaciones, cuando soliciten la información se la haremos llegar; el operador fue detenido el día del accidente y él tendrá que presentar, obviamente, los comentarios a su situación y estamos a disposición de la Fiscalía para cualquier solicitud.”, dijo.

Del mismo modo, hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar los pasos peatonales y evitar situaciones que pongan en riesgo su integridad, ya que el lugar de cruce estaba a unos 25 metros de donde ocurrió el percance, en una zona que no es peatonal.