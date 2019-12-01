Sigue abierto, Concurso de Dibujo en Derechos Humanos convocado por Gobierno de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 15:15:50

Morelia, Michoacán, 09 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Morelia informa que continúa abierta la convocatoria del concurso de dibujo infantil “Morelia, una ciudad con derechos”, impulsado por la Sindicatura Municipal, dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años que radiquen en el municipio.

Este ejercicio cuenta con el respaldo del Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, y busca que las infancias imaginen y plasmen cómo sería una ciudad donde se respeten sus derechos.

Para ello, las y los participantes deberán realizar un dibujo original que represente derechos como la educación, la salud, la igualdad, la inclusión, la libertad de expresión, el juego y una vida libre de violencia, entre otros, ya sea en espacios como la escuela, el hogar, el parque o la calle.

Los trabajos deberán elaborarse en hoja tamaño carta, con técnica libre, y ser realizados exclusivamente por las y los participantes. No se aceptarán dibujos digitales ni elaborados con inteligencia artificial.

La participación es gratuita y estará abierta hasta el 30 de noviembre de 2026. Madres, padres o tutores pueden entregar los dibujos en cualquiera de las cinco sedes habilitadas:

• Sindicatura Municipal

• Colegio de Morelia

• Ludoteca del Bosque

• SPOT Villas del Pedregal

• Cabina de Lectura de la Secretaría de Cultura (Boulevard García de León).

Los tres primeros lugares obtendrán 3 mil, 2 mil y mil pesos, respectivamente, además de un reconocimiento. Los resultados se publicarán mediante números de folio para proteger la identidad de las personas participantes.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. La convocatoria completa puede consultarse en: https://bit.ly/4ej13qU