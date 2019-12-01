Sigue abierto, Concurso de Dibujo en Derechos Humanos convocado por Gobierno de Morelia

Sigue abierto, Concurso de Dibujo en Derechos Humanos convocado por Gobierno de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 15:15:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 09 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Morelia informa que continúa abierta la convocatoria del concurso de dibujo infantil “Morelia, una ciudad con derechos”, impulsado por la Sindicatura Municipal, dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años que radiquen en el municipio.

Este ejercicio cuenta con el respaldo del Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, y busca que las infancias imaginen y plasmen cómo sería una ciudad donde se respeten sus derechos. 

Para ello, las y los participantes deberán realizar un dibujo original que represente derechos como la educación, la salud, la igualdad, la inclusión, la libertad de expresión, el juego y una vida libre de violencia, entre otros, ya sea en espacios como la escuela, el hogar, el parque o la calle.

Los trabajos deberán elaborarse en hoja tamaño carta, con técnica libre, y ser realizados exclusivamente por las y los participantes. No se aceptarán dibujos digitales ni elaborados con inteligencia artificial.

La participación es gratuita y estará abierta hasta el 30 de noviembre de 2026. Madres, padres o tutores pueden entregar los dibujos en cualquiera de las cinco sedes habilitadas:

•    Sindicatura Municipal
•    Colegio de Morelia
•    Ludoteca del Bosque
•    SPOT Villas del Pedregal
•    Cabina de Lectura de la Secretaría de Cultura (Boulevard García de León).  

Los tres primeros lugares obtendrán 3 mil, 2 mil y mil pesos, respectivamente, además de un reconocimiento. Los resultados se publicarán mediante números de folio para proteger la identidad de las personas participantes.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. La convocatoria completa puede consultarse en: https://bit.ly/4ej13qU

Más información de la categoria
Maternidad con dignidad en la SSP, inauguran sala de lactancia en el C5 Michoacán
Ciclista pierde la vida tras accidentarse en Zamora, Michoacán 
Presunto responsable de agredir sexualmente a sus dos hijas, es vinculado a proceso
Revientan casas de seguridad ligadas al “Bolillo”, líder criminal de Los Reyes, Michoacán: Aseguran armas, estupefaciente y 14 chalecos tácticos
Más información de la categoria
ASF investiga contratos electorales con informantes que buscan reducción de sanciones
Revientan casas de seguridad ligadas al “Bolillo”, líder criminal de Los Reyes, Michoacán: Aseguran armas, estupefaciente y 14 chalecos tácticos
Sindicatos bloquean vialidades en Morelia en apoyo a trabajadores cesados
Colectivo encuentra 6 cuerpos cerca de libramiento de Mazatlán