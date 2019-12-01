Jalpan de Serra, Querétaro, 25 de noviembre de 2026.- Ante los cuestionamientos sobre la calidad de la carpeta asfáltica colocada en la carretera federal 120 y el reporte de percances viales en tramos serranos, Carlos García Villaseñor, director general del Centro Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Querétaro, aseguró que el material cumple con los estándares técnicos exigidos para las condiciones climáticas de la región y pidió a automovilistas y motociclistas respetar el límite máximo de 40 kilómetros por hora.

Explicó que la mezcla asfáltica aplicada en las labores de pavimentación cuenta con diseño de nivel Amac nivel 2 bajo la configuración PA-MA 01/2013, especificación que acredita su desempeño como superficie de rodadura y responde a la humedad, la neblina, las lluvias y el escurrimiento natural de agua en los cerros.

Contrastó las condiciones de la sierra con las de la autopista federal 57, donde el agua de lluvia tiende a evacuarse y secarse con mayor rapidez, mientras que en la Sierra Gorda los taludes y cerros actúan como mantos con filtraciones constantes, recordando las lluvias atípicas de octubre y noviembre de 2025, cuando se formaron escurrimientos y cascadas sobre las laderas.

Antes los cuestionamientos de la prensa sobre el registro de decenas de percances en tramos como el comprendido entre Pinal de Amoles y la Sierra, incluidos cinco incidentes reportados en una sola mañana y un conteo de 50 hechos viales entre septiembre y mediados de octubre, además de la preocupación por la sensación de adherencia de la superficie y el comportamiento de quienes conducen a exceso de velocidad, García Villaseñor descartó fallas técnicas en la carpeta asfáltica y sostuvo que el factor determinante es la velocidad.

Advirtió que el nuevo asfalto modificado, integrado con granulometría de polvo de llanta, ofrece una superficie uniforme que puede dar la impresión de una pista o de alta velocidad, en contraste con el desgaste que acumuló la vía durante 25 años sin intervención mayor, cuando la piedra expuesta generaba mayor fricción.

Indicó que no es viable instalar topes por el riesgo de frenados bruscos y percances, mientras que la colocación de vibradores en otras vialidades derivó en accidentes y desplazamiento de carga en vehículos pesados. Destacó el uso de señalización longitudinal y el llamado a mantener una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, particularmente en el caso de motocicletas de pista que circulan en curvas sin peraltes diseñados para altas velocidades.

Sobre las inconsistencias entre lo reportado en papel y las condiciones físicas en campo —al advertir rejas chuecas, ausencia de reflejantes, aparición de baches, líneas mal trazadas y tramos sin "fantasmas", lo que vuelve especialmente riesgoso conducir de noche, con humedad o neblina, el director general del Centro SICT Querétaro sostuvo que las intervenciones en marcha se enfocan en carpeta y que se han repuesto barreras metálicas.

Enfatizó que, el proceso técnico contempla retirar el fresado antiguo, aplicar riego de liga a 90 grados centígrados y colocar fresado nuevo conforme a condiciones climatológicas, mientras que la supervisión corre a cargo de instancias contratadas desde oficinas centrales en la Ciudad de México mediante la extracción de muestras de 10 centímetros ("corazones") enviadas a laboratorio para verificar su cumplimiento. Admitió que existen tramos con fallas en el señalamiento horizontal, como la raya central, por lo que ofreció revisar su corrección con la supervisión. Respecto al planteamiento sobre el aumento del flujo vehicular y los accidentes en la región, se comprometió a revisar los registros de aforo de hace diez años frente a los actuales y llamó a moderar la velocidad y adecuar la conducción a factores como la neblina, la humedad y la vida útil de las llantas.

Otro de los puntos abordados fue el destino del asfalto fresado que se retira durante las obras, ante señalamientos sobre su presencia cerca de negocios o la solicitud de comunidades para destinarlo a caminos rurales, así como un predio con material acumulado y agua en la salida hacia Landa de Matamoros. Explicó que el fresado retirado representa un material aprovechable para caminos secundarios o comunitarios y que su asignación se coordina a partir de solicitudes formalizadas ante la autoridad municipal para definir el banco o sitio de tiro y evitar dobles maniobras de carga y descarga. Añadió que la dependencia no controla sustracciones irregulares nocturnas y pidió reportar cualquier irregularidad para su atención.