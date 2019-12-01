Si pagas, lo justo es tener alumbrado público: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 12:04:40

Morelia, Michoacán, a 14 de abril de 2026.— Con el objetivo de garantizar que el dinero que se cobra por el Derecho de Alumbrado Público (DAP) se utilice realmente en mejorar el servicio en los municipios, el diputado Juan Carlos Barragán presentará la iniciativa para que el dinero se utilice exclusivamente en mejorar el servicio.

El morenista explicó que este cobro no es simbólico, ya que las familias pagan alrededor de 25 pesos en su recibo de luz cada bimestre o junto con el predial, lo que representa una recaudación importante para los municipios.

“Para 2026 se estima que el Ayuntamiento de Morelia recaudará más de 135 millones de pesos solo por este concepto. Entonces la pregunta es muy clara si hay ese dinero, ¿por qué hay calles oscuras?”, señaló.

El legislador indicó que su iniciativa tiene dos objetivos principales, que el recurso del DAP se destine realmente al alumbrado público y que exista transparencia total sobre su uso.

Barragán advirtió que la falta de iluminación en colonias no solo afecta la calidad de vida, sino también la seguridad de las familias.

Finalmente, reiteró que esta propuesta busca poner orden en el uso de los recursos públicos y responder a una exigencia básica de la ciudadanía.