“Si nos basamos en cómo actúan, es normal y de esperarse”: Grecia Quiroz sobre gritos de senadores de Morena

Ciudad de México, 25 de marzo de 2026.- La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, reaccionó a los gritos de “Morón” emitidos por senadores de Morena durante su reciente visita al Senado, al ser cuestionada por medios de comunicación sobre sí consideró el hecho como una provocación u ofensa.

Quiroz señaló que este tipo de expresiones podrían tener la intención de incomodarla o hacerla sentir mal. “Quizás ellos, en su forma de hacer política, como saben hacerla, puede ser que sea porque me quieren incomodar o porque quieren hacerme sentir mal”, declaró.

La edil mencionó que su visita no estuvo relacionada con Raúl Morón, a quien ha señalado previamente, y enfatizó que no tiene interés en interactuar con él. “No vengo a verlo a él, no me interesa absolutamente nada que tenga que ver con él”, afirmó.

Asimismo, explicó que su presencia en el Senado respondió a una invitación del senador Emmanuel Reyes, con quien dijo que su esposo, Carlos Manzo, mantenía una buena amistad. “Vine a saludarlo a él y la realidad es que con nadie más tengo que quedar bien”, agregó.

Al ser cuestionada sobre si la actitud de los legisladores podría considerarse misógina, Quiroz respondió que “a lo mejor sí”, aunque señaló que, dado el comportamiento que atribuye a los senadores, considera que este tipo de acciones “es normal y de esperarse”.