Querétaro, Querétaro, a 22 de noviembre de 2026.- Tras una jornada dominical marcada por percances viales de alto impacto en la zona metropolitana y la autopista federal, entre ellos el fallecimiento de un menor tras choque y volcadura en Paseo Constituyentes en Corregidora y un choque fatal en la autopista México-Querétaro a la altura de San Isidro Miranda, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, llamó a reforzar la responsabilidad social y el diálogo dentro del núcleo familiar para prevenir accidentes vinculados a la imprudencia y al consumo de alcohol al volante.

El alcalde sostuvo que, aunque el municipio mantiene operativos permanentes de alcoholimetría, revisiones vehiculares y campañas preventivas, los resultados dependen de una tarea compartida donde los padres y las familias acompañen y orienten a los jóvenes sobre el cuidado de su propia integridad y la de terceros.

Subrayó que la cultura de la responsabilidad no se impone únicamente desde la autoridad, sino que se construye de manera conjunta entre gobierno, ciudadanía y hogares.

"Pero si no vamos juntos como sociedad, si no como familia estamos al pendiente de los hijos, no estamos tomando conciencia de que no se puede manejar bajo los efectos del alcohol, no vamos a ningún lado, no vamos a tener los resultados esperados. Es un trabajo en equipo y de responsabilidad social".

Sobre la necesidad de mayor cercanía entre padres e hijos para evitar que se combine el consumo de alcohol con el manejo, el edil enfatizó que el compromiso empieza en casa y que la comunicación constante es determinante para fomentar decisiones responsables durante las salidas y convivencias de fin de semana.

Este llamado del alcalde capitalino ocurre durante la jornada de este domingo cuando se reportó el fallecimiento de un menor tras un choque y volcadura sobre Paseo Constituyentes en dirección hacia Pueblo Nuevo, en Corregidora, así como un accidente mortal con cierre vehicular en la autopista México-Querétaro (kilómetro 203 y zona de San Isidro Miranda), con movilización de cuerpos de emergencia y servicios periciales.

De acuerdo con información oficial, este día 24 conductores fueron remitidos al Juzgado Cívico tras no superar las pruebas de alcoholemia (de 519 aplicadas en las siete delegaciones), sumándose a las 34 personas remitidas al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (C.I.M.A.) durante el operativo del puente de mediados de noviembre, cuando también se enviaron 29 vehículos al corralón.

A la par de los puntos de alcoholimetría e inspección vehicular, Macías Olvera afirmó que se han promovido mecanismos de resolución ágil tras choques menores, como los convenios de "Si chocas, te mueves" en la plataforma Ciudad Qro, que en sus primeras dos semanas registró 16 convenios y nueve mediaciones resueltas.

Reiteró que el municipio sostendrá sus estrategias preventivas y de control en las calles, pero insistió en que el pilar para reducir los siniestros y proteger a las familias queretanas radica en el acompañamiento cotidiano dentro de cada hogar.