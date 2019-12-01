Si no hay servicios, no debe haber pago predial completo: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 16:11:17

Morelia, Michoacán, a 15 de abril de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán presentó la reforma para que las y los ciudadanos no paguen el impuesto predial completo cuando el Ayuntamiento no garantice servicios públicos de calidad.

La propuesta establece que, cuando existan fallas en servicios básicos como agua potable, alumbrado público, recolección de basura o mantenimiento de espacios públicos, las familias puedan acceder a una exención temporal del predial mientras persista la deficiencia.

“Pagar predial y no recibir servicios de calidad no es justo. Así de claro si no hay servicio, no hay cobro completo”, afirmó Barragán.

El legislador explicó que esta medida podrá aplicarse por zonas afectadas o de manera individual, con reglas claras, tiempos definidos y mecanismos que eviten abusos.

Como ejemplo, señaló el caso de Villas del Pedregal, donde se recaudan más de 20 millones de pesos al año, y aun así persisten problemas como falta de agua, baches y deficiente alumbrado público.

“La gente cumple pagando, pero el gobierno no está cumpliendo con lo básico”, expresó.

Barragán subrayó que esta iniciativa busca equilibrar la relación entre ciudadanía y autoridad, incentivando a los gobiernos municipales a mejorar los servicios y responder a las necesidades reales de la población.