Si no has realizado el cambio de propietario de tu auto, hazlo sin pagar multas ni recargos: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, 26 de marzo de 2026.- La ciudadanía podrá realizar el trámite de cambio de propietario de sus vehículos, sin multas ni recargos, anunció el tesorero estatal, Luis Navarro, quien destacó que esta medida, vigente hasta septiembre de 2026, busca incentivar la seguridad jurídica y proteger el patrimonio de los propietarios de vehículos en la entidad.

Como parte de la campaña "Declara, paga, cumple" y dentro del marco de regularización fiscal 2026, la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), exhorta a quienes adquirieron autos usados en 2024 o años anteriores y no han realizado el trámite, a que regularicen la situación de sus unidades.

Con lo anterior, señaló el responsable del manejo de las finanzas públicas de Michoacán, la gente mantendrá sus vehículos regularizados, evitará problemas legales y eliminará complicaciones en caso de que necesiten hacer válida la póliza de su seguro.

Por su parte, el director general del Satmich, Salvador Juárez Álvarez, manifestó que el trámite es presencial, de manera que puede realizarse en las oficinas y ventanillas de Recaudación establecidas en toda la geografía michoacana, las cuales se pueden ubicar en el siguiente enlace: https://satmich.michoacan.gob.mx/directorio/recaudadoras.

Finalmente, expuso que al pagar el Impuesto sobre Enajenación de Vehículos Usados, las personas estarán tranquilas al poseer autos a su nombre y contribuirán, además, al fortalecimiento de los recursos públicos que la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destina a políticas y acciones de impacto colectivo a favor de las familias michoacanas.