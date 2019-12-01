Si la encuesta llega a tu puerta, Raúl Morón es la respuesta: Juan Carlos Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 15:23:25

Morelia, Michoacán, a 1 de marzo de 2026.- El líder social Juan Carlos Barragán afirmó que Michoacán vive un momento decisivo, donde las familias demandan seguridad, oportunidades, servicios dignos y gobiernos cercanos a la gente, por lo que destacó la importancia de contar con un liderazgo con experiencia y compromiso social para defender la continuidad de la Cuarta Transformación.

Barragán señaló que la coordinación del movimiento en el estado requiere un perfil con trabajo territorial, capacidad de diálogo y resultados comprobados, cualidades que, dijo representa Raúl Morón, quien ha mantenido cercanía permanente con las colonias y comunidades michoacanas.

Además, destacó que la relación institucional de Morón con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, permitirá fortalecer la coordinación con el proyecto nacional y generar mayores oportunidades, programas sociales y mejores condiciones de bienestar para el estado.

“Michoacán necesita continuidad con principios y resultados. Raúl Morón ha demostrado que sabe estar del lado del pueblo. Por eso lo digo con claridad: si la encuesta llega a tu puerta, Raúl Morón es la respuesta”, expresó Barragán.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad y organización del movimiento para consolidar el proyecto de transformación y garantizar un futuro con estabilidad, desarrollo y bienestar para las y los michoacanos.