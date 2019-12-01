Golpe al crimen en Tierra Caliente de Michoacán: Aseguran pipa robada en Huetamo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 17:45:58

Huetamo, Mich., a 1 de marzo de 2026. — En un contundente golpe contra la delincuencia que azota las carreteras de la región, la Fiscalía General del Estado de Michoacán logró el aseguramiento de un tractocamión con reporte de robo vigente durante un operativo de alto impacto en este municipio de la Tierra Caliente.

El aseguramiento se registró en Huetamo, luego de intensos recorridos de vigilancia sobre la carretera Tiquicheo–Huetamo, donde agentes de la Policía de Investigación, respaldados por fuerzas federales y estatales, detectaron una pesada unidad que levantó sospechas inmediatas.

En el operativo participaron de manera coordinada elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Guardia Civil y la Policía Municipal, quienes cerraron el paso al vehículo para realizar una inspección exhaustiva.

Tras revisar los números de identificación y aplicar los protocolos de seguridad, las autoridades confirmaron que el tractocamión marca Sinotruk, color blanco, acoplado a dos remolques tipo cisterna y un remolque dolly, contaba con reporte de robo activo, por lo que fue asegurado de inmediato.

La unidad fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Regional, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el origen del robo y deslindar responsabilidades.

Con este operativo, la Fiscalía estatal reiteró su compromiso de cerrarle el paso al robo de transporte pesado, reforzar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y devolver la tranquilidad a las carreteras de Michoacán.