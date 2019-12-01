Sí Financia ha entregado más de 15 mil créditos en administración de Bedolla, asegura director

Sí Financia ha entregado más de 15 mil créditos en administración de Bedolla, asegura director
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 16:11:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 05 de septiembre del 2025.- El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia) ha otorgado más de 15 mil créditos durante la actual administración estatal, encabezada por Alfredo Ramírez Bedolla; de esta manera se ha impulsado el desarrollo económico en 99 municipios.

Así lo informó Gabriel Gutiérrez Aviña, director general de Sí Financia, quien expuso se han dispersado dos mil 393 millones de pesos a través de 15 mil 718 créditos. Con este apoyo, se han generado tres mil 700 empleos, además de conservarse otros 11 mil 300 puestos de trabajo que dependen de los proyectos financiados.

Uno de los programas más representativos de esta institución es “Fuerza Mujer”, que concentra una parte importante de los recursos. En este esquema, se han entregado seis mil 921 créditos con una derrama económica de 708 millones de pesos, impulso a la generación de dos mil 393 empleos y la conservación de cinco mil 285 más.

Gutiérrez Aviña afirmó que el objetivo es consolidar a Sí Financia como una de las cinco mejores instituciones de financiamiento de su tipo en el país. Esta meta se trabaja en el marco del cierre de la actual administración, con la intención de dejar un sistema más sólido para el desarrollo económico de Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Menor de 6 años de edad encuentra a su madre sin vida dentro de su vivienda en Puebla; autoridades indican que probablemente la mujer se quitó la vida
Guardia Nacional se enfrenta a civiles armados en Celaya, Guanajuato; hubo un detenido
Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en paraje de la colonia Los Llanos en Morelia, Michoacán 
Ultiman a tiros a una mujer en consultorio de la Jardines de Catedral, en Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
Guardia Nacional se enfrenta a civiles armados en Celaya, Guanajuato; hubo un detenido
Deuda adquirida en periodo neoliberal es el gran problema de Pemex, asevera Sheinbaum
Ultiman a comandante de Policía de Oaxaca mientras cenaba con su familia en Veracruz
Pospone presidente de Francia su visita a México  
Comentarios