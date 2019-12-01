Sí Financia ha entregado más de 15 mil créditos en administración de Bedolla, asegura director

Morelia, Michoacán, a 05 de septiembre del 2025.- El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia) ha otorgado más de 15 mil créditos durante la actual administración estatal, encabezada por Alfredo Ramírez Bedolla; de esta manera se ha impulsado el desarrollo económico en 99 municipios.

Así lo informó Gabriel Gutiérrez Aviña, director general de Sí Financia, quien expuso se han dispersado dos mil 393 millones de pesos a través de 15 mil 718 créditos. Con este apoyo, se han generado tres mil 700 empleos, además de conservarse otros 11 mil 300 puestos de trabajo que dependen de los proyectos financiados.

Uno de los programas más representativos de esta institución es “Fuerza Mujer”, que concentra una parte importante de los recursos. En este esquema, se han entregado seis mil 921 créditos con una derrama económica de 708 millones de pesos, impulso a la generación de dos mil 393 empleos y la conservación de cinco mil 285 más.

Gutiérrez Aviña afirmó que el objetivo es consolidar a Sí Financia como una de las cinco mejores instituciones de financiamiento de su tipo en el país. Esta meta se trabaja en el marco del cierre de la actual administración, con la intención de dejar un sistema más sólido para el desarrollo económico de Michoacán.