"Si digo que vamos solos, no habrá marcha atrás"; Urge Definir Alianza 2027 en 2026: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 17 de marzo de 2026.— Memo Valencia Reyes, líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reiteró su llamado urgente a construir una coalición electoral para el 2027 junto al PAN y Movimiento Ciudadano (MC), pero advirtió que su paciencia tiene un límite y que no esperará hasta "última hora" para tomar decisiones.

En su rueda de prensa semanal, Valencia Reyes enfatizó la necesidad de unidad, señalando que Morena se ha convertido en el "artífice de la unidad nacional" al obligar a los demás partidos a unirse por un objetivo mayor.

"A nadie nos va a dar por muy fregón que creamos que somos para ganar el Estado, si va cada quien por su lado. No les da a ningún otro tampoco", sentenció, y comentó que en el momento en que el PRI tome una decisión, "no habrá marcha atrás".

El dirigente priista hizo un llamado directo a la dirigencia del PAN para que tome nota de la situación, mencionando que ya han pasado 15 días y dos ruedas de prensa sin obtener las respuestas adecuadas.

Valencia Reyes dejó claro que la definición de la ruta electoral debe ocurrir ya.

"No se puede dejar para el año que entra las determinaciones de alianza, indicando que lo del 27 ya es en el 26".

El líder del PRI explicó por qué no ha emitido una convocatoria interna para el registro de aspirantes, comentó que no le gusta generar falsas expectativas entre posibles perfiles.

"Emitir una convocatoria es una simulación" si aún no hay certeza sobre la alianza. Puso como ejemplo un caso, "si me pongo a sacar una convocatoria, y se registran nuestros compañeros de Sahuayo, por ejemplo, para la presidencia municipal o diputación local, yo no voy a generar una expectativa y en esa expectativa yo no puedo fallar como presidente del partido diciéndole, espérame, que siempre no, porque nos vamos a ir juntos con el PAN y el PAN quiere este distrito para ellos'".

Valencia concluyó su llamado indicando que, aunque hay buen ánimo en algunos diputados panistas con los que ha coincidido, la decisión final se dialogará con Carlos Quintana, líder estatal del albiazul, señalando que la alianza PRI-PAN-MC es necesaria para arrebatarle la mayoría a Morena en el estado.