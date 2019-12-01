Sheinbaum reconoce menor respaldo entre jóvenes y atribuye percepción a falta de información histórica

Sheinbaum reconoce menor respaldo entre jóvenes y atribuye percepción a falta de información histórica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 22:58:34
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Ciudad de México, 2 de julio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que su nivel de aprobación entre los jóvenes de 18 a 29 años es menor que el registrado entre los adultos mayores; sin embargo, aseguró que mantiene un respaldo superior al 55% en ese sector de la población.

La mandataria señaló que muchos jóvenes no vivieron el proceso político de las últimas décadas y, por ello, carecen de información sobre acontecimientos como el periodo neoliberal y el presunto fraude electoral de 2006.

Sheinbaum consideró que las redes sociales han transformado la forma en que las nuevas generaciones consumen información, al señalar que, si un contenido no puede explicarse en 30 segundos, suele perder interés.

Ante este panorama, planteó fortalecer la enseñanza de la historia, así como fomentar la lectura y la comprensión entre la población joven para que cuente con mayores herramientas para analizar la información.

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