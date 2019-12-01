Sheinbaum impulsa Plan B de Reforma Electoral tras fracaso de la iniciativa original

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 16:07:44

Ciudad de México, 12 de marzo de 2026.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el llamado Plan B de la Reforma Electoral, luego de que la iniciativa inicial no obtuviera los votos suficientes para avanzar al Senado.

De acuerdo con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, el nuevo planteamiento no consistirá en una reforma a leyes secundarias, sino en una reforma constitucional.

Para que esta propuesta prospere, Morena requerirá mayoría calificada en el Congreso, lo que implica contar con los votos de sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, e incluso el respaldo de legisladores de oposición en caso de ser necesario.

Monreal explicó que la presidenta analiza diversos ajustes para esta nueva iniciativa. Entre los cambios que se contemplan se encuentra lo siguiente:

La reducción del número de regidores en los ayuntamientos.

La disminución de diputados en los congresos locales.

Modificaciones a las reglas de la revocación de mandato y de las consultas populares.

Debido a que estos puntos implican cambios a la Constitución, la aprobación del Plan B dependería nuevamente del respaldo legislativo de los partidos aliados de Morena.