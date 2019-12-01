Sheinbaum impulsa Plan B de Reforma Electoral tras fracaso de la iniciativa original

Sheinbaum impulsa Plan B de Reforma Electoral tras fracaso de la iniciativa original
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 16:07:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 12 de marzo de 2026.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el llamado Plan B de la Reforma Electoral, luego de que la iniciativa inicial no obtuviera los votos suficientes para avanzar al Senado.

De acuerdo con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, el nuevo planteamiento no consistirá en una reforma a leyes secundarias, sino en una reforma constitucional.

Para que esta propuesta prospere, Morena requerirá mayoría calificada en el Congreso, lo que implica contar con los votos de sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, e incluso el respaldo de legisladores de oposición en caso de ser necesario.

Monreal explicó que la presidenta analiza diversos ajustes para esta nueva iniciativa. Entre los cambios que se contemplan se encuentra lo siguiente:

  • La reducción del número de regidores en los ayuntamientos.
  • La disminución de diputados en los congresos locales.
  • Modificaciones a las reglas de la revocación de mandato y de las consultas populares.

Debido a que estos puntos implican cambios a la Constitución, la aprobación del Plan B dependería nuevamente del respaldo legislativo de los partidos aliados de Morena.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Golpes a estructuras de Jalisco y Sinaloa en Chiapas: Con apoyo de Black Hawk caen 13 personas en operativo de alto impacto
Localizan los cuerpos de dos mujeres en la cajuela de un auto en Acapulco, Guerrero
Quitan la vida a un hombre dentro de su domicilio en la colonia Santos Degollado de Celaya, Guanajuato
Se incendia sala de visitas del penal de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa
Más información de la categoria
Layda Sansores advierte posibles penas de hasta 37 años para detenidas tras marcha del 8M en Campeche
Inter Guardia Civil fortalece la dignificación policial y reconoce talento deportivo de más de mil elementos de la SSP Michoacán, destaca su titular José Antonio Cruz Medina
¡Congresos de lujo! Mantener a diputados de BC, Morelos y Michoacán cuesta hasta 35 millones de pesos anuales por cada uno, exhibe Sheinbaum
Michoacán: Coordinación interinstitucional otorga beneficios preliberacionales a 9 mujeres 
Comentarios