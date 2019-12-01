Sheinbaum enviará este miércoles iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 22:58:22

Ciudad de México, 3 de marzo de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enviará este miércoles a la Cámara de Diputados la propuesta de reforma electoral, confirmaron legisladores al término de una reunión sostenida en Palacio Nacional.

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, informó que será este miércoles cuando el Ejecutivo federal remita formalmente al Poder Legislativo el proyecto de reforma, con el que se busca modificar el marco normativo en materia electoral.

Horas antes, durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria federal adelantó que realizaría la última revisión del documento antes de enviarlo al Congreso, con el fin de afinar los detalles de la iniciativa.

Se prevé que, una vez recibida, la propuesta sea turnada a comisiones para su análisis y eventual discusión en el pleno.