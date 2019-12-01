Sheinbaum entrega tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar durante gira en Nayarit

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 18:55:06

Tepic, Nayarit, 14 de marzo de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de tarjetas a beneficiarias del programa “Pensión Mujeres Bienestar” durante un acto realizado en el municipio de Santa María del Oro, como parte de su gira de trabajo por el estado de Nayarit.

El programa otorga un apoyo económico de 3 mil 100 pesos a mujeres de entre 60 y 64 años, con el objetivo de beneficiar a alrededor de 3 millones de personas en todo el país.

Durante su intervención, la mandataria federal explicó que para este año el gobierno destina cerca de un billón de pesos a los distintos programas sociales impulsados por la administración de la llamada Cuarta Transformación.

Asimismo, destacó que durante su gestión se incorporaron tres nuevos programas sociales:

Pensión Mujeres Bienestar, el cual busca reconocer la labor de las mujeres dentro del hogar. Becas dirigidas a estudiantes de primaria y secundaria, cuyo propósito es reducir la deserción escolar. Programa “Salud Casa por Casa”, enfocado en acercar servicios médicos directamente a los hogares.

Finalmente, la presidenta afirmó que el manejo honesto de los recursos públicos permite destinar miles de millones de pesos a mejorar las condiciones de vida de la población, al referirse a la ampliación de los apoyos sociales en el país.