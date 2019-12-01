Sheinbaum destaca legado de Benito Juárez y reconoce a Margarita Maza como Embajadora Histórica de México

Guelatao, Oaxaca., 21 de marzo de 2026.- En el marco del 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el legado del Benemérito de las Américas se mantiene vigente en la vida pública del país y sostuvo que sus principios continúan guiando el rumbo de la llamada Cuarta Transformación.

Durante una ceremonia realizada en la explanada municipal de Guelatao de Juárez, la mandataria subrayó que los ideales juaristas, como la defensa de la soberanía, la justicia y la igualdad ante la ley, siguen siendo fundamentales frente a los desafíos actuales de México.

Por otro lado, Sheinbaum firmó un decreto mediante el cual se reconoce a Margarita Maza como la Primera Embajadora Histórica de México, en reconocimiento a su papel durante la intervención francesa, cuando representó al país desde Estados Unidos.

La titular del Ejecutivo destacó que este nombramiento forma parte de una política de reivindicación histórica de las mujeres, la cual se impulsa a lo largo de su administración. Recordó que, tras dedicar un año a visibilizar a las mujeres indígenas, en esta etapa se reconoce la figura de Margarita Maza por su contribución a la defensa de la soberanía nacional.

Como parte del homenaje, se develó una escultura en honor a Margarita Maza en su tierra natal, además de presentarse un billete de lotería conmemorativo y la cancelación de una estampilla postal alusiva a su memoria.

En el acto también se llevaron a cabo actividades cívicas, entre ellas la declamación del poema “Un recuerdo para Juárez”, por parte de un estudiante de nivel preescolar, así como una guardia de honor encabezada por la presidenta en memoria del expresidente oaxaqueño.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, destacó el papel de Margarita Maza a lo largo de la trayectoria política de Benito Juárez, subrayando su participación como figura clave en la defensa diplomática del país.

En tanto, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, reconoció la relevancia histórica de Juárez y resaltó la fortaleza de Margarita Maza como símbolo de la causa liberal, al tiempo que reiteró su respaldo a las acciones del gobierno federal.

Finalmente, el presidente municipal de Guelatao, Artemio Cortez Hernández, destacó el legado de ambas figuras como pilares en la construcción del país, y convocó a mantener vigentes sus ideales en la actualidad. Asimismo, durante el evento se guardó un minuto de silencio en memoria de cuatro personas fallecidas recientemente en un accidente automovilístico en la localidad.