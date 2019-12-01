Sheinbaum da Atole con el dedo con Plan Michoacán por la Paz y Justicia: PAN

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre del 2025.- El gobierno de Morena nuevamente pretende darle “atole con el dedo” a los michoacanos con el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, al no destinarle un soporte presupuestal que lo imposibilita a dar resultados tangibles o inmediatos, afirmó Carlos Quintana Martínez, Presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán.

Quintana Martínez acusó a Morena y a sus aliados de lucrar con el cobarde asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, cuando en los hechos fueron los diputados federales morenistas y sus compinches quienes impidieron que tuviera recursos propios el Plan Michoacán de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Los diputados federales de Morena y sus aliados impidieron que su propio Plan Michoacán, presentado por Claudia Sheinbaum, tuviera un soporte de 10 mil millones de pesos; ahora, esta estrategia está destinada al fracaso y el tiempo lo demostrará”, advirtió Quintana Martínez.

El Jefe Estatal de Acción Nacional también reiteró que el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” es un simple y burdo refrito del que en 2014 presentó el ex presidente priísta Enrique Peña Nieto, el cual se basó en la simulación de aplicación de 40 mil millones de pesos que, previamente, ya estaban presupuestados para Michoacán.

“El Plan Michoacán de Morena es una farsa más con la que pretenden engañar y entretener al pueblo de México. Desde Acción Nacional lo decimos fuerte y claro: ¡Ya basta de simulaciones!”, apuntó.