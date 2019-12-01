Sheinbaum anuncia inversión de 700 mdp para ganaderos de Durango, Coahuila y Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 18:55:46
Durango, Durango, a 6 de septiembre de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció en Durango un programa integral para fortalecer la producción de carne de calidad con una inversión cercana a los 700 millones de pesos. Este plan, que forma parte del Plan México, beneficiará a ganaderos de Durango, Coahuila y Sonora con la entrega de sementales, apoyos para engorda y la creación de Centros Integrales de Producción para consumo nacional y exportación.

El anuncio ocurre en medio del cierre de la frontera de Estados Unidos al ganado mexicano debido a casos de gusano barrenador en el sur del país, por lo que el gobierno busca impulsar el mercado interno sin descuidar las exportaciones. Sheinbaum agradeció a los ganaderos de la región por sumarse a la estrategia y refrendo que la prioridad es garantizar carne de alta calidad.

Durante su gira de rendición de cuentas, la mandataria informó que en Durango más de 830 mil personas reciben apoyos de los Programas para el Bienestar, con una inversión anual de 14 mil 299 millones de pesos. Entre los beneficiarios se encuentran adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes y productores agrícolas.

Sheinbaum también destacó obras en marcha como la carretera San Ignacio-Tayoltita, siete caminos artesanales en el Mezquital, viviendas de la Conavi e Infonavit, la Presa Tunal II y un nuevo campus de la Universidad Rosario Castellanos. El gobernador Esteban Villegas reiteró su respaldo a la presidenta y aseguró que trabajará en coordinación con el Gobierno federal para consolidar estos proyectos en beneficio de la población.

 

Noventa Grados
