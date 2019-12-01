Servicios Periciales de la Fiscalía de Querétaro fortalece la procuración de justicia con más de 5 mil dictámenes emitidos durante enero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 18:38:05

Querétaro, Querétaro, a 8 de febrero de 2026.- Durante el primer mes del año, la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Querétaro reforzó su labor científica en apoyo a las unidades de investigación, con la emisión de 5,985 dictámenes técnicos en especialidades como balística, criminalística de campo, contabilidad, psicología forense, química, genética, odontólogología, entre otras.

En materia de genética forense, se obtuvieron dos resultados positivos de identificación (hits genéticos), los cuales permitieron fortalecer líneas de investigación, aportando elementos científicos determinantes para el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, el área de Identificación Vehicular participó en operativos y diligencias ministeriales, realizando 1281 constancias de revisión vehicular, mediante verificaciones periciales de números de serie y placas en unidades de diversa procedencia. Como resultado de estos trabajos, se detectaron alteraciones en números de serie y documentación apócrifa en 21 vehículos.

Estas acciones fortalecen las investigaciones relacionadas con robo de vehículo y fraude equiparado, además de contribuir a la recuperación y devolución legal de automóviles a sus legítimos propietarios.

Los trabajos periciales desarrollados durante este periodo permitieron robustecer líneas de investigación y sustentar audiencias judiciales, aportando evidencia científica clave en carpetas por delitos patrimoniales, de alto impacto y contra la salud, reafirmando el papel estratégico de los Servicios Periciales en la procuración de justicia en Querétaro.