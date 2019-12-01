Servicios comerciales se reactivan de manera paulatina en Michoacán: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán, 23 de febrero de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que de manera gradual se han comenzado a reactivar los servicios en centros comerciales y tiendas de conveniencia en todo el estado.

El encargado de la política interna detalló que, tras mantener comunicación directa con las distintas cámaras empresariales y representantes del sector comercio, se le confirmó que desde esta mañana y durante el transcurso de la tarde se está llevando a cabo la reapertura progresiva de diversas plazas y establecimientos en distintos municipios.

Señaló que como ejemplo sostuvo diálogo con directivos de Walmart, quienes informaron que ya inició la reapertura de sus sucursales en la entidad, así como de la cadena Bodega Aurrerá, con el objetivo de ir restableciendo el servicio y garantizar el abasto a la población.

El secretario subrayó que, de continuar las condiciones actuales, en las próximas horas se prevé el restablecimiento total de los negocios en sus actividades cotidianas, lo que permitirá recuperar plenamente la dinámica económica en las distintas regiones del estado.

Finalmente, reiteró que el Gobierno del Estado mantiene coordinación permanente con autoridades y sectores productivos para asegurar que el retorno a la normalidad se realice de manera ordenada y con plena seguridad para trabajadores y ciudadanía.