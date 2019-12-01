Servicio público implica sacrificios, incluso la vida: Jesús Mora, líder morenista en Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 14:29:20
Morelia, Michoacán, a 7 de agosto del 2025.- Para Jesús Mora González, líder estatal de Morena, Diana Caballero Romero, edil de Queréndaro, no esta en la indefensión luego del incendio provocado por un grupo armado en su vivienda.

 Apuntó que autoridades federales y estatales le brindan apoyo para pacificar la región.

Cuestionado sobre si no es arriesgado que Caballero Romero se mantenga en el cargo, luego de diversos acontecimientos de violencia reportados en Queréndaro, apuntó que los ciudadanos le brindaron su voto y la función pública siempre representa sacrificios, incluso la vida.

Mora González pidió ponerse en los zapatos de los alcaldes, quienes dijo, no por dar "la nota" van a expresar temas de seguridad que son delicados.

"En sí mismo el tema es un tema delicado, los ediles tienen esa responsabilidad y recaen ellos en generar condiciones de bienestar en sus habitantes y no por sacar la nota van a expresar algo que comprometa esa estabilidad en sus municipios, es decir, hay que entenderlos, hay que ponernos en sus zapatos, ¿Vale la pena arriesgar la vida más allá de un pronunciamiento? claro, el servicio público  es así, uno cuando tiene vocación de servicio debes de estar dispuesto a muchos sacrificios, no rehuir a esa responsabilidad, nos ha tocado estar al frente en la presidencia municipal y sabemos que no es sencillo" expresó en su tradicional rueda de prensa semanal Mora González.

Recordar que el pasado 5 de diciembre, el ex secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, señaló que en ese momento cuatro  presidentes municipales de la región metropolitana a Morelia despachan a la distancia de las localidades que gobiernan por motivos de inseguridad.

