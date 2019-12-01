Aprehenden en Morelia, Michoacán, a sujeto en posesión de estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 14:08:32

Morelia, Michoacán, 7 de agosto del 2025.- Elementos de la Policía Morelia lograron la detención en el Centro de la ciudad de Morelia, Michoacán, de un sujeto en posesión de droga sintética.

Al respecto se informó que elementos de la policía capitalina llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia por el primer cuadro de la ciudad de Morelia.

En un momento determinado detectaron a un sujeto en actitud sospechosa, situación por la que le marcaron el alto, acción a la que intentó darse a la fuga corriendo.

Fue tras una breve persecución que los uniformado lograron detener al individuo mismo al que se le encontró en posesión de la droga sintética conocida como “crystal”.

Con base en lo anterior el detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.