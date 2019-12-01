Aprehenden en Morelia, Michoacán, a sujeto en posesión de estupefacientes

Aprehenden en Morelia, Michoacán, a sujeto en posesión de estupefacientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 14:08:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 7 de agosto del 2025.- Elementos de la Policía Morelia lograron la detención en el Centro de la ciudad de Morelia, Michoacán, de un sujeto en posesión de droga sintética.

Al respecto se informó que elementos de la policía capitalina llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia por el primer cuadro de la ciudad de Morelia.

En un momento determinado detectaron a un sujeto en actitud sospechosa, situación por la que le marcaron el alto, acción a la que intentó darse a la fuga corriendo.

Fue tras una breve persecución que los uniformado lograron detener al individuo mismo al que se le encontró en posesión de la droga sintética conocida como “crystal”.

Con base en lo anterior el detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGR incauta cerca de una tonelada de estupefacientes en operativo realizado en Palenque, Chiapas
Se impacta patrulla con vehículo particular en Veracruz; hay más de 5 personas lesionadas
Despliegan 600 elementos de seguridad en Cuautla tras homicidio de colaborador del alcalde
Aprehenden en Morelia, Michoacán, a sujeto en posesión de estupefacientes
Más información de la categoria
FGR incauta cerca de una tonelada de estupefacientes en operativo realizado en Palenque, Chiapas
Servicio público implica sacrificios, incluso la vida: Jesús Mora, líder morenista en Michoacán
Caen tres personas por homicidio de Fernandito, en el Edomex; habría sido ultimado por deuda de mil pesos
Claudia Sheinbaum confirma reunión con presidente de Guatemala; será la próxima semana
Comentarios