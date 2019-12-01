FGR incauta cerca de una tonelada de estupefacientes en operativo realizado en Palenque, Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 16:21:21
Palenque, Chis., a 7 de agosto de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), llevó a cabo un operativo en el municipio de Palenque, Chiapas, que resultó en el aseguramiento de aproximadamente 900 kilogramos de metanfetamina, en una de las incautaciones más relevantes de la región en los últimos meses.

La diligencia fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos especializados, adscritos a la AIC en su Región Sureste. Este operativo se desarrolló en estrecha coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, contando con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante la intervención, además de la sustancia ilícita, las autoridades confiscaron un arma de fuego, reactores químicos, alrededor de 500 bultos de sosa cáustica, diversas sustancias precursoras, dos vehículos y otros objetos de interés para la investigación.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas, asumió la conducción jurídica del caso. Tanto el inmueble como lo asegurado fueron puestos a disposición del MPF, quien continuará con las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar el origen de los materiales incautados.

