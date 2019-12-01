Se impacta patrulla con vehículo particular en Veracruz; hay más de 5 personas lesionadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 15:52:13

Xalapa, Veracruz, a 7 de agosto de 2025.- Una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, se impactó contra un vehículo particular, motivo por el que resultaron más de 5 personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas sobre la carretera Xalapa-Alto Lucero, donde el vehículo oficial con número económico SP-3400 chocó de frente con un Nissan Sentra color gris.

De acuerdo a información de las autoridades, el vehículo particular, habría invadido el carril contrario en una zona con curvas peligrosas.

Testigos del accidente, se acercaron para ayudar a las personas lesionadas, además de que llamaron al número de emergencias.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Alto Lucero, así como del Grupo Panteras, Grupo ARUM, SRUE Escorpión, Bomberos de Xalapa y Protección Civil Municipal.

Entre los lesionados había policías y civiles, mismos que fueron valorados en el lugar y solamente los que requirieron de una atención médica especial, fueron trasladados a un hospital.