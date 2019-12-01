Despliegan 600 elementos de seguridad en Cuautla tras homicidio de colaborador del alcalde

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 14:09:24

Cuautla, Morelos, a 7 de agosto 2025.- Tras el homicidio del ex diputado federal priista, Christian Nava Sánchez, se desplegó un contingente de elementos de seguridad federal en el municipio de Cuautla, Morelos.

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) los efectivos arribaron a la ciudad morelense la noche del 6 de agosto y ayudarán a reforzar las labores de contención contra el crimen, las cuales, según autoridades estatales, se han mantenido de forma constante durante casi un año

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal, Miguel Ángel Urrutia, consideró insuficiente la estrategia de combate frontal contra los grupos delictivos dedicados a la extorsión, homicidio doloso y narcomenudeo.

Dichas declaraciones las hizo tras el asesinato del colaborador del alcalde Jesús Corona Damián.

Nava Sánchez fue ultimado dentro de un restaurante Vips el pasado 6 de agosto.