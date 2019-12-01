Servicio de pago de infracciones y devolución de garantías operará de forma habitual el 25 de diciembre y 1 de enero en Corregidora

Corregidora, Querétaro, 23 de diciembre del 2025.- El servicio de pago de infracciones y devolución de garantías operará de manera normal los días jueves 25 de diciembre de 2025 y jueves 1 de enero de 2026, con el propósito de garantizar la continuidad en la atención a la ciudadanía, aun durante el periodo vacacional, afirmó Ángel Rangel Nieves, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora.

Destacó que esta medida permite a las personas infraccionadas realizar su pago y recuperar su garantía el mismo día, lo que contribuye a evitar contratiempos, reducir tiempos de espera y facilitar la regularización de su situación administrativa.

“El compromiso de la Secretaría es brindar un servicio eficiente y oportuno. Por ello, aun en fechas festivas, mantenemos abiertas nuestras instalaciones para atender a la ciudadanía que requiera realizar estos trámites”.

Refirió que el servicio estará disponible en un horario de 9:00 a.m. a 4:30 p.m., en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora, ubicadas en Carretera a Huimilpan km 0+600, a un costado del Panteón de Santa Bárbara y la Clínica 17 del IMSS.

“Para realizar el trámite, las y los ciudadanos deberán presentar su boleta de infracción, la cual será calificada para generar la liga de pago correspondiente. El pago podrá efectuarse únicamente de manera digital, a través de la banca móvil o del kiosco electrónico disponible en la Secretaría. Una vez realizado el pago, se procederá a la entrega de la garantía”.

Aseguró que con estas acciones, la Secretaría Municipal de Seguridad Pública de Corregidora refrenda su compromiso de brindar atención continua, eficiente y cercana, priorizando el servicio a la ciudadanía y el orden administrativo en el municipio.