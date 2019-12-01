Separan a Alex Tonatiuh Márquez de su cargo como director de Investigación de Aduanas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 12:47:18

Ciudad de México, a 16 de diciembre 2025.- Alex Tonatiuh Márquez Hernández fue separado de su cargo como director general de Investigación Aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM).

Lo anterior lo confirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia de prensa matutina, en la que apuntó que fue Rafael Marín Mollinedo, director general del organismo quien tomó la decisión.

“No hay nada en este momento que pudiera decirse tanto de Anticorrupción o de la Fiscalía que hubiera algún delito en particular, pero tomó la decisión el director que ya no participara en Aduanas, y de todas maneras si hay denuncias que tengan sustento se investigan en cualquier cosa. Nosotros no somos tapadera de nadie, nosotros actuamos con honestidad y responsabilidad”, puntualizó la jefa del Ejecutivo federal.

En ese sentido, la mandataria mexicana mencionó que en su administración, cualquier servidor público que tenga un señalamiento de estar involucrado en acciones irregulares o algún ilícito es investigado por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

“Cualquier servidor público, si hay algún señalamiento de que estuvo involucrado o tiene algo que ver con algún tema de irregularidades o incluso algún ilícito, es investigado por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y finalmente el director Rafael Marín decidió que ya no continúe laborando con él”, afirmó la gobernante.

Esta decisión ocurre apenas unos días después de que el Gobierno de Estados Unidos le cancelara la visa a Alex Tonatiuh Márquez Hernández, a quien investigaciones periodistas señalan por enriquecimiento ilícito y huachicol.