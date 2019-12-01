Sencillez y trabajo distinguen al Gobierno municipal de Gabriel Zamora: Reyes Galindo

Gabriel Zamora, Michoacán, a 15 de agosto de 2025.- Al presenciar Reyes Galindo Pedraza, diputado por el Distrito 22 de Múgica, el Primer Informe de Gobierno de la presidenta municipal de Gabriel Zamora, el congresista reconoció que la alcaldesa ha hecho una gran labor durante su primer año de ejercicio gubernamental, siempre de la mano con la gente.

"En Gabriel Zamora, el valor más grande está en su gente que se distingue por ser buena, honesta, sencilla y trabajadora. Un claro ejemplo de ello nos lo ha dado su alcaldesa, Vilma Maldonado, quien día a día ha demostrado a la población que con honradez se llega más lejos, porque es el único camino que nos distingue a quienes somos parte de la Cuarta Transformación", señaló el legislador.

Reyes Galindo destacó que este gobierno municipal se ha esforzado en ser transparente y rendirle cuentas al pueblo, porque lo más importante es mantener siempre la confianza de la gente, a través de resultados tangibles que impactan de manera directa en el crecimiento y desarrollo social de esta localidad.

"Que orgullo contar con gente trabajadora y honesta como ustedes mis queridas paisanas y paisanos de Gabriel Zamora, tengan la seguridad de que vamos a continuar juntos en esta tarea que nos compete a todos, hasta que logremos que todas nuestras familias vivan mejor", concluyó el legislador.