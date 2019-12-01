Sencillez y trabajo distinguen al Gobierno municipal de Gabriel Zamora: Reyes Galindo

Sencillez y trabajo distinguen al Gobierno municipal de Gabriel Zamora: Reyes Galindo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 20:36:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Gabriel Zamora, Michoacán, a 15 de agosto de 2025.- Al presenciar Reyes Galindo Pedraza, diputado por el Distrito 22 de Múgica, el Primer Informe de Gobierno de la presidenta municipal de Gabriel Zamora, el congresista reconoció que la alcaldesa ha hecho una gran labor durante su primer año de ejercicio gubernamental, siempre de la mano con la gente.

"En Gabriel Zamora, el valor más grande está en su gente que se distingue por ser buena, honesta, sencilla y trabajadora. Un claro ejemplo de ello nos lo ha dado su alcaldesa, Vilma Maldonado, quien día a día ha demostrado a la población que con honradez se llega más lejos, porque es el único camino que nos distingue a quienes somos parte de la Cuarta Transformación", señaló el legislador. 

Reyes Galindo destacó que este gobierno municipal se ha esforzado en ser transparente y rendirle cuentas al pueblo,  porque lo más importante es mantener siempre la confianza de la gente, a través de resultados tangibles que impactan  de manera directa en el crecimiento y desarrollo social de esta localidad. 

"Que orgullo contar con gente trabajadora y honesta como ustedes mis queridas paisanas y paisanos de Gabriel Zamora, tengan la seguridad de que vamos a continuar juntos en esta tarea que nos compete a todos, hasta que logremos que todas nuestras familias vivan mejor", concluyó el legislador.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Previo a un partido de la LigaMX se suscitó un tiroteo a las afueras del Estadio Cuauhtémoc en Puebla; se reporta una persona muerta y un lesionado 
Por problemas vecinales ultiman a un hombre en Ciudad Hidalgo, Michoacán
Fuerte lluvia deja severas afectaciones en Purépero, Michoacán 
En Maravatío, Michoacán aseguran cuatro unidades con alteraciones en sus medios de identificación
Más información de la categoria
Caen exfiscal de Veracruz y “Lady Drones”: Por uno ofrecían 1 millón de pesos, a la otra la señalan por ataques a miitares en límites de Michoacán con Jalisco
Califican como productivas las negociaciones entre Trump y Putin
Aseguran cargamento de rosas con sustancias ilícitas valorado en más de 7 millones de dólares proveniente de México
Marina da golpe de 3.5 mil millones en Nayarit: Asegura laboratorio clandestino con más de 12 toneladas de estupefacientes
Comentarios